Üç haftalıkken Covid-19 tanısı konan prematüre bebek iyileşti

İskoçya’da 8 hafta erken doğan bebeğe doğumundan üç hafta sonra 15 Nisan’da Covid-19 tanısı kondu. Bebek, 5 günlük tedavi sürecinin ardından bir sonraki koronavirüs test sonucunun negatif çıkması sonucu 20 Nisan’da taburcu edildi.

Peyton isimli kız bebeğin annesinin sağlık riski nedeniyle sezaryanla erken doğumundan sonraki bir haftayı yeni doğan ünitesinde kuvözde geçirdiği bildirildi.

Peyton hafif öksürük semptomu göstermesinin ardından 3 haftalıkken koronavirüs testine tabi tutuldu. 15 Nisan’da test sonucunun pozitif çıkmasıyla annesi ve babasının evlerinde karantinaya girmesi istendi. Ancak annenin ısrarları sonucu bebeğiyle kalmasına izin verildi.

20 Nisan’da Peyton’un iki test sonucunun da negatif çıkmasının ardından anne ve bebek taburcu edildi.