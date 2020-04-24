“Türkiye’den satın alınan koruyucu ekipman sadece birkaç saat yetecek”

8 hours önce
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Independent gazetesi, İngiltere’nin Türkiye’den aldığı satın aldığı koruyucu ekipmanın sağlık personeline “sadece birkaç saat yetebileceğini” yazdı.

Independent haberini, internet sitesi Health Service Medical’ın verilerine dayandırdı.

Health Service Medical’a göre 84 ton ekipman içinde sadece 32 bin koruyucu önlüğün olduğu bildiriliyor.

İngiltere hükümeti Çarşamba günü Myanmar’dan alınan 140 bin koruyucu önlüğün de ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

Ülkede bugünlerde sağlık personelinin günde yaklaşık 150 bin koruyucu önlüğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

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