İngiltere’nin resmi internet sitesi gov.uk’ye 2 dakikada 5 bin test kiti siparişi geldi

İngiltere hükümeti, Sağlık ve Sosyal Bakım Birimi’nin koronavirüs testiyle ilgili yeni internet sitesini 2 saat sonra başvurulara kapamasıyla ilgili olarak daha detaylı bir açıklama yaptı.

Açıklamada internet sitesi üzerinden bugün 20 bin test başvurusu yapıldığı belirtildi.

Bu başvurulardan 15 bini belli merkezlerde yapılacak testler için yapıldı.

İnsanların evlerde kendilerine yapabileceği testlerden de 5 bin adet sipariş edildi.

İngiltere’de kritik önemde görülen sektörlerin çalışanları ve onların aileleri, Sağlık ve Sosyal Bakım Birimi’nin internet sitesi üzerinden test siparişi verebiliyor.

İnternet sitesi üzerinde başvuru yapanlara bir cep telefonu mesajı ya da e-mail gönderiliyor.

Bu kişilerden ya belirlenen merkezlerde test yaptırmak için randevu almaları ya da evlerde kullanılan test kiti siparişi vermeleri isteniyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Birimi’nin internet sitesi yarın yeniden test siparişlerine açılacak.

Hükümetten yapılan açıklamada, 2 dakikada 5 bin test kiti siparişinin geldiği belirtildi.

Önümüzdeki haftadan itibaren internet sitesinden günde 18 bin test kiti siparişi verilebileceği duyuruldu.

Sipariş edilen testler evde yapılabilecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock daha önce en geç Nisan ayı sonunda günde 100 bin test yapmayı hedef olarak belirlediklerini açıklamıştı.

Halen İngiltere’nin bu hedeften çok uzakta olduğu biliniyor.