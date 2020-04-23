56 yıldır birlikte olan çift koronavirüsten aynı gün kurtuldu

6 hours önce
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İngiltere’de evli olarak 56 yılını birlikte geçiren bir çiftin koronavirüs tedavisinin aynı gün tamamlandığı öğrenildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre 77 yaşındaki Sidney Moore ve 76 yaşındaki eşi Jean 10 Nisan’da aynı ambulansla hastaneye sevk edilerek koronavirüs teşhisi ile enfeksiyon hastalıkları bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi atına alındı.

Doktorlar çifti ayırmamak için ikisini de aynı bölüme yan yana yerleştirdi.

Sidney ve Jean’in tedavisinin beşinci gününde yapılan testler negatif çıktı ve eşler, tedaviye ev ortamında devam etmek üzere hastaneden aynı gün taburcu edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyanın dört bir ucunda etkisini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre doğrulanan koronavirüs vaka sayısı 2.5 milyon kişiyi geçti. Şimdiye kadar 180 binin üzerinde kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 700 bine yakın kişi de tedavi oldu.

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