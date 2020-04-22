“İngiltere’de önlemleri zamanından önce gevşetmek ikinci sokağa çıkma kısıtlamasına yol açabilir”

Başbakan Boris Johnson iyileşene kadar görevine vekalet eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülke genelinde önlemleri zamanından önce gevşetmeleri durumunda ikinci dalga salgınla karşılaşabileceklerini, bu durumda tekrar sokma kısıtlamasına gidilmesi gerekebileceğini söyledi.

Raab, bu süreçte yardımları için orduya teşekkür ettiklerini, ordunun yardımı sayesinde kısa süre içinde yedi hastane kurduklarını aktardı.

Bugünkü basın toplantısına Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter da katıldı.

General Carter, bugüne kadar karşılaştıkları en büyük lojistik zorluğun koronavirüs salgını olduğunu söyledi.

Carter, ihtiyaç duyulması durumunda ülke genelinde sivil yetkilileri nasıl destekleyebileceklerine dair prosedürler bulunduğunu anlattı ve bu süreçte test merkezlerinin kurulumuna da yardımcı olduklarını belirtti.

Carter ayrıca siber savaş birimlerinin de dezenformasyona karşı mücadele ettiğini söyledi.

‘Öngörülebilir gelecekte bizimle olacak’

İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty ise “Hastalığın bulaşıcılık oranının 1’in üzerine çıkmasına izin veremeyiz” dedi ve ekledi:

“Yeterli önlem alınmazsa kötü sayılardan çok kötü sayılara bir anda geçiş yaşanabilir.

“Bu virüs tamamen yok olmayacak, ondan tamamen kurtulamayacağız. Bu küresel bir sorun ve öngörülebilir gelecekte bizimle olacak.”