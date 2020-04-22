Birleşik Krallık’ta Koronavirüs: günlük ölü sayısı 759, toplam 18 bin 100

6 hours önce
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 21 Nisan saat 17.00 itibarıyla 759 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 18 bin 100’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 22 Nisan saat 09.00 itibarıyla 13 bin 522 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 411 bin 192 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 13 bin 522 kişiden 4 bin 451’inde virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 133 bin 495’e ulaştığı duyuruldu.

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