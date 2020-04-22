İngiltere’de hastanelerde 12 bin yatak ve 3 bin yoğun bakım ünitesi boş

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hastanede bulunanların sayısı 17 bin 700’e geriledi.

Bu sayı daha önce 20 bine kadar yükselmişti.

Bu da İngiltere’nin hastalığın en kötü dönemini geride bıraktığını gösteriyor.

Şu anda hastanelerde 12 bin yatak boş.

Müsait olan yoğun bakım ünitesi sayısı ise 3 bin.

Bu çok büyük bir sayı.

Mart başında boş yoğun bakım yatağı sayısı 900’dü.

O tarihten itibaren ülkedeki yoğun bakım yataklarının sayısı iki katına çıkarıldı.