İngiliz havayolu şirketi hükümetten destek bekliyor

İngiliz Havayolu şirketi Virgin Atlantic’in kurucularından Richard Branson, şirketin İngiliz hükümetinden mali destek almadan, şirketin salgından sonra hayatta kalamayacağını söyledi.

Virgin Atlantic, tüm İngiliz şirketlerine sunulan corona virüs paketinin yanı sıra geçtiğimiz ay hükümetten acil maddi yardım istedi. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.

Branson açıklamasında “Şirketin ayakta kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak seyahatlerin ne zaman başlayacağı belirsiz ve uçakların ne kadar süre havalanamadan kalacağını bilmiyoruz. Bu durumda devlet desteğine ihtiyacımız olacak” dedi.

Aynı zaman da Branson devlet desteğini borç olarak istediklerini ve havayolu şirketinin bunu geri ödeyeceğini de belirtti.

İngiltere merkezli havayolu şirketinin yüzde elli biri, Branson’ın olan Virgin gruba ait ve yüzde kırk dokuzu da ABD havayolu Delta’ya ait.

Milyarder olan Branson, çalışanlarından geçici ücret indirimi yaptığı ve ekonominin büyük bir kısmının durduğu bir zamanda destek istediği için İşçi Partisindeki bazı siyasetçilerden tepki aldı.

Virgin Atlantic çalışanlarına sekiz hafta boyunca ücret kesintisi yapıldı. Branson, bu kararın oy birliğiyle alındığını ve çalışanların yönetim tarafından zorlanmadığını söyledi.