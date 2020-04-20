Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebepli ölümlerde rekor düşüş: 449 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 19 Nisan saat 17.00 itibarıyla 449 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 16 bin 509’a yükseldi.

Açıklamada ayrıca 20 Nisan saat 09.00 itibarıyla 14 bin 106 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 386 bin 44 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 14 bin 106 kişiden 4 bin 676’sında virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 124 bin 743’e ulaştığı duyuruldu.