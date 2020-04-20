İngiltere’de 6 buçuk milyon kişinin işsiz kalacağı öngörülüyor

20 mins önce
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Virüsün merkezi haline gelen ve aldığı geç tedbirler nedeniyle çok sayıda kayıp veren İngiltere için yeni risk işsizlik.

İngiltere’de tecrit aylarca sürerse yaklaşık yedi milyon kişinin işi risk altında Yeni bir çalışma, İngiltere ekonomisinin bazı sektörlerindeki işlerin yarısından fazlasının, tecrit uzun bir süre devam ederse risk altında olduğunu gösteriyor.

Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ISER) tarafından yapılan tahminler, tecridin geçici olarak ekonomide en az 6,5 milyon çalışanı yani toplam işgücünün yaklaşık beşte birini tehdit ettiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, toptan ve perakende sektöründe yaklaşık 2 milyon kişinin (toplamın% 48’i) ve oteller, barlar, restoranlar ve kafelerde (toplamın% 75’i) 1,3 milyon çalışanın ve hizmet sektöründe de 1 milyon iş kaybı tahmin ediyorlar.

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