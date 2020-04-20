İngiltere’de hükümetten girişimlere 1,3 milyar sterlinlik destek paketi

İngiltiz hükümeti, açıklanan koronavirüs kurtarma planına uygun olmayan değişimci yeni şirketler için 1,25 milyar sterlinlik destek paketi açıkladı.

Paket, 250 milyon sterlin özel yatırımı ve ek 550 milyon sterlin’i Ar-Ge odaklı küçük firmaların var olan kredilerine eklemeyi planlıyor.

Buna ek olarak ise paket 800 milyon sterlin değerinde yeni para desteğini yeni yeni oluşmaya başlayan firmalara vermeyi kapsıyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak’a göre bu girişimler koronavrüs sonrası İngiltere’nin büyümesinde büyük rol oynayacak.

Sunak açıklamasında, “Bu yeni ve dünyada öncü fonun anlamı, girişimler bu zor zamanlarda ihtiyaç duydukları sermayeye ulaşabilecekler ve tüm sektörlerden dinamik, hızlı büyüyen firmalar yeni fikirler üretmeye ve refah yaratmaya devam edecek” dedi.

Fakat bu yardım paketi bazı şartları da beraberinde getiriyor.

Hükümetten bu destek parasını alabilmek için şirketler son 5 yıl içerisinde özel yatırım olarak 250 bin sterlin toplamış olmak zorunda.

Bunun dışında hükümet tarafından verilen miktar kadar özel yatırımcıdan da para olmalı. Eğer para ödenmezse de hükümet şirketin hisselerine sahip olacak.

Paket girişimciler tarafından memnuniyetle karşılandı, fakat bazı girişimciler asıl mücadele edilmesi gereken sorunun zaman, yani paranın ne kadar kısa sürede bu işletmelere verilebileceği olduğunu söylüyorlar.