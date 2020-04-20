“Koronavirüsle mücadele eden göçmen çalışanlara İngiliz vatandaşlığı verilsin”

Plaid Cymru (Galler Partisi) Milletvekili Hywel Williams, koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve İngiltere vatandaşlığı bulunmayan çalışanlara vatandaşlık verilmesini gerektiğini söyledi.

Willams, İçişleri Bakanı’na ayazdığı mektupta, “Yiğit uğraşlarına karşın, İngiltere vatandaşlığı bulunmayan, doktorlardan hastanelerdeki temizlikçilere, huzurevlerindeki yardımcılardan ambulans görevlilerine dek birçok hayati önemdeki çalışan İngiltere’de sürekli kalıp kalamayacakları konusunda sürekli bir belirsizlik içinde. Ayrıca, fahiş başvuru ücretleriyle karşı karşıyalar” dedi.

“Salgının, göçmenlerin toplumun ve ekonominin yaşamsal bir parçası olduğunu gösterdiğini” vurgulayan Willams, “İngiltere hükümetinin bu kişilerin gösterdiği özveriyi ve bağlılığı takdir etmesinin önemli olduğunu” vurguladı.

‘Gurkalardan farkları yok’

Willams şöyle devam etti:

“İngiltere hükümeti, ülkenin tarihte geçirdiği en zorlu dönemlerde gösterdikleri büyük yetenekleri, cesaretleri ve haysiyetleri için Gurkalara İngiltere vatandaşlığı verdi.

Koronavirüs salgını da farklı değil. Umarım bu isteği dikkate alır ve başvuru yapan tüm çalışanlara derhal, ücretsiz vatandaşlık vererek, hak ettikleri onur ve takdiri verirsiniz”

Williams ayrıca, İngiltere’deki hastane çalışanlarının yüzde 25’inin başka ülkelerde doğduğuna dikkat çekti.