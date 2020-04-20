İngiltere’de Covid-19 için plazma tedavisi denemeleri hızlandırılıyor
İngiltere’de Covid-19 tedavisi için, koronavirüse yakalanıp iyileşmiş hastalarının kanından elde edilen plazmanın kullanılması denemelerine hız verildi.
İyileşmiş Covid-19 hastalarının kan bağışı yapmaları isteniyor.
İyileşmiş hastaların kanında virüse karşı oluşan antikorların, yeni hastaların virüsle mücadelesine yardımcı olacağı umuluyor.
ABD’de ise 1500 hastanede uygulanan deneme tedavilerini inceleyecek geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.