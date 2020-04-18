İngiltere’deki hastanelerde koruyucu önlükler tükenme aşamasına geldi

İngiltere’deki hastanelerde koruyucu ekipman azlığı nedeniyle sağlık personelinin tek kullanımlık bazı malzemeleri tekrar kullanmalarının istenmesi tepki ve endişeyle karşılandı.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde kullanılan önlük stokunun bu hafta sonu tükenebileceği uyarıları yapılıyordu.

Doktor ve hemşireleri temsil eden sendikalar, bu durumda sağlık personelinin hastaları tedavi etmeme kararı alabileceğini açıkladı.

Hükümet, hastanelerin ihtiyacı olan koruyucu ekipmanı tedarik etmeye çalıştığını belirtti.

Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin uzun kollu ve sıvı geçirmez önlükler giymeleri gerekiyor.

Ancak Ulusal Sağlık Sistemi NHS’e malzeme tedarik eden kuruluşun başkanı Chris Hopson Twitter’da paylaştığı mesajda, “Sıvı geçirmez uzun kollu laboratuvar önlük stoklarımız önümüzdei 24 ila 48 saat içinde tükenme aşamasına geldi” diye yazdı.

Hopson, önlüklerin Çin’de yapıldığını, haftalarca önce verilen siparişlerin düzensiz geldiğini ifade etti.

İngiltere Kamu Sağlığı kurumu ise Cuma günü düzenlemlerde yenileme yaparak doktor ve hemşirelerden “malzeme açığı olan bu dönemde koruyucu ekipman tedariğini optimize etmelerini” istedi.

Koronavirüse karşı özel koruyucu önlük bulunamadığı durumlarda normal önlük giymeleri veya bazı malzemelerin yıkanarak tekrar kullanılması tavsiye edildi.