Birleşik Krallık’ta Koronavirüs: Vaka sayısı 114 bin 217, ölü sayısı 15 bin 464

8 hours önce
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 17 Nisan saat 17.00 itibarıyla 888 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 15 bin 464’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 18 Nisan saat 09.00 itibarıyla 15 bin 472 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 357 bin 23 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 15 bin 472 kişiden 5 bin 526’sında virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 114 bin 217’ye ulaştığı duyuruldu.

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