Londra Belediye Başkanı ulaşımda ve sokakta zorunlu maske çağrısı yaptı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiliz hükümetine sokakta bulunanların maske takmasının zorunlu hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Belediye başkanı, koronavirüs ile ilgili araştırmaların; yüzü maske ile korumanın faydalı olduğu yönünde sonuçlar vediğini hatırlattı.

Khan, İngiltere’nin sosyal mesafe ile ilgili çıkarılan yönergelerinde maske ile ilgili bir kısım bulunmadığını ve bu yönergelere maske başlığının da eklenmesi gerektiğini söyledi.