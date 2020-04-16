Birleşik Krallık’ta virüs sebebiyle hastanelerde 861 can kaybı daha yaşandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 15 Nisan saat 17.00 itibarıyla 861 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 13 bin 729’a dayandı.

Açıklamada ayrıca 16 Nisan saat 09.00 itibarıyla 13 bin 839 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 327 bin 608 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 13 bin 839 kişiden 4 bin 618’inde virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 103 bin 93’e ulaştığı duyuruldu.