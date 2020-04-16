99 yaşındaki İngiliz adam Korona mücadelesi için 12 milyon pound topladı

İngiltere’de kısa bir sürede fenomen olan 99 yaşındaki eski asker Tom Moore, başlattığı kampanya ile tam 12 milyon pound toplamayı başardı.

Sağlığı için ve zinde kalmak adına bahçede yürüteç ile tur atarak fenomen olan emekli asker Tom Moore’un başlattığı kampanyada rekor kırıldı.

Kalçası kırıldığı için özel bir sistem aracılığıyla yürüyen ve her gün kendisine 25 metre yürüme hedefi koyan 99 yaşındaki Moore’un rekoruna destek olmak isteyenler corona virüsüyle mücadele kapsamında para bağışı yapmaya başladı.

30 Nisan’da 100 yaşına basacak Moore’un bu güne kadar bahçesinin etrafında 100 tur atma kararını destekleyenler belirlenen banka hesaplarına para göndererek corona ile mücadeleye destek oldu.