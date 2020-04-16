Korona nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki hamile hemşirenin kız bebeği oldu
İngiltere’de, Covid-19 yüzünden Pazar günü hayatını kaybeden hamile bir hemşirenin bebeği, acil sezeryanla dünyaya getirildi.
28 yaşındaki Mary Agyeiwaa Agyapong, Luton ve Dunstable Üniversite Hastanesi’nde beş yıldır hemşirelik yapıyordu.
Hastane, kız bebeğin başarıyla dünyaya getirildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Agyapong’un 5 Nisan’da yapılan testin pozitif çıkmasından sonra 7 Nisan’da hastaneye yatırıldığı belirtildi.
İngiltere’de resmi rakamlara göre şu ana dek 19 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.