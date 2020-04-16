Korona nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki hamile hemşirenin kız bebeği oldu

7 hours önce
0 845 Bir dakikadan az

 

NHS

İngiltere’de, Covid-19 yüzünden Pazar günü hayatını kaybeden hamile bir hemşirenin bebeği, acil sezeryanla dünyaya getirildi.

28 yaşındaki Mary Agyeiwaa Agyapong, Luton ve Dunstable Üniversite Hastanesi’nde beş yıldır hemşirelik yapıyordu.

Hastane, kız bebeğin başarıyla dünyaya getirildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Agyapong’un 5 Nisan’da yapılan testin pozitif çıkmasından sonra 7 Nisan’da hastaneye yatırıldığı belirtildi.

İngiltere’de resmi rakamlara göre şu ana dek 19 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

7 hours önce
297

Korona ile mücadelede İtalya’yı yüzüstü bırakan Avrupa’dan özür

1 day önce
467

“Koronadan kaynaklı kuşatmayı dayanışmayla aşabiliriz”

1 day önce
3,377

Korona nedeniyle işsiz kalan adama loto vurdu

2 weeks önce
982

İngiltere’de koronavirüse yakalanan 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.