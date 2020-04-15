Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizlediği için sorumlu tutulmalı

3 hours önce
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İngiltere dış istihbarat servisi MI6’in eski şefi John Sawers, Çin’in yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediği ve buna cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Sawers, BBC’ye yaptığı açıklamada, bir soru üzerine ABD’nin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) mali yardımları durdurma kararına ilişkin, DSÖ yerine Çin’in sorumlu tutulmasının daha iyi olacağını vurguladı.

2009-2014 arasında MI6’nın başında olan Sawers, “Amerika’da büyük bir öfke var, Çin’in hepimizi aldattığını, virüsün kökeni ve onunla ilk başta mücadelede başarısız olunmasında sorumluluk almaktan kaçtığını düşünüyorlar.” dedi.

İstihbaratın diğer devletler veya aktörlerin gizlediği bilgileri edinme görevi olduğuna dikkati çeken Sawers, “Aralık ve ocak aylarında Çinlilerin bunu Batı’dan gizlediği kısa bir dönem oldu.” diye konuştu.

2019’un sonunda Çin’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıkarak dünyaya yayılan virüs, 128 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

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