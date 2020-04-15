Opera sanatçısı doktor korona virüsle mücadele edecek

4 hours önce
0 115 Bir dakikadan az

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam ederken, İngiltere’de asıl mesleği doktorluk olan opera sanatçısı Alex Aldren hastanedeki görevine geri döndü.

Yıllar önce hayallerinin peşinden giderek doktorluğu bırakan opera sanatçısı doktor Alex Aldren, korona salgınında karar değiştirerek korona virüs ile ön safhada mücadele etmeye karar verdi. Londra Royal Hastanesinde çalışan doktor Aldren, hastaları tedavi etmesinin yanı sıra meslektaşlarına da operadaki hünerlerini sergiliyor. Aldren’in hastanedeki performansı meslektaşları tarafından da beğeni topladı

Göreve dönmesinin ardından konuşan İngiliz doktor, “Yıllar önce doktorluk yaptığım dönemde kalbimin sesini dinlemeye karar verdim ve operanın peşinden gittim. Birkaç hafta önce beklemediğim bir şey oldu. Opera dünyası kapandı ve aynı zamanda bu uluslararası sağlık krizi yaşıyoruz. Bu yüzden doktorluğa geri dönmem benim için daha mantıklı” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
2,478

İngiltere’de Koronavirüs ile mücadelede Müslüman 5 doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti

3 weeks önce
483

Koronavirüs tedavisinde doktorlara destek olan robot

4 February 2020
2,057

İngiltere’de bir doktor para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat etti

2 January 2020
329

Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.