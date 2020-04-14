Almanya neyi doğru, İngiltere neyi yanlış yaptı?

Halk sağlığı uzmanları, İngiltere’deki ölüm oranının yakında tüm Avrupa’da en yüksek olabileceğinden veya şimdiden en yüksek düzeyde olabileceğinden korkuyorlar. İngiltere’nin salgının yeni Avrupa merkez üssü olma yolundaki sürekli ilerlemesi, ilk vakasını Johnson hükümeti ile aynı anda bildiren kıtanın en güçlü ekonomisi Almanya ile tezat oluşturuyor.

11 Mart’ta Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin yüzde 60 ila 70’inin virüse yakalanabileceği konusunda uyardı. Ancak bu bir boyun eğme değildi. Merkel, şu an tamamen kazanma zamanı olduğunu ve ülkesinin federal, eyalet ve yerel makamlarının bunu başarmaya çalıştığını söyledi. BuzzFeed, her iki ülkenin krizi ele alma yaklaşımını karşılaştıran ayrıntılı bir çizelge sundu.

BuzzFeed, ‘’Almanya, ilk olumlu vakalarından yaklaşık üç ay sonra 1,3 milyondan fazla kişiye test yaptı ve temas takibi anlayışını stratejisinin merkezine oturtmaya devam ediyor. Aynı süre içerisinde İngiltere 335.000’den az test gerçekleştirdi ve temasları agresif bir şekilde izlemeye yönelik girişimler yetersiz kaldı. Almanya’da şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişi öldü. İngiltere’de 10 binden fazla kişi öldü’’dedi.

BU BİR SAVAŞ DEĞİL SALGIN

Alman siyasetçilerin halk sağlığı konusundaki mesajları oldukça ciddi mesajlardı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Paskalya Pazarında yaptığı bir konuşmada, ‘’bu salgın bir savaş değil’’ dedi ve diğer ülkelerle sabır ve dayanışma çağrısında bulundu. Walter Steinmejer, “Uluslar uluslara, askerler askerlere karşı değildir. Aksine, bu bizim insanlığımızın bir testidir’’ dedi.

Almanya’nın ABD büyükelçisi Emily Haber, salgında herhangi bir Alman istisnası kavramını olmadığını belirtti. Washington’daki Meridian Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen online brifingte gazetecilere verdiği demeçte, “Virüsle mücadelede belirli bir Alman şablonu olduğunu söyleyemeyiz” dedi. Haber, Almanya’ya hazırlıklarında avantaj sağlayan bir dizi temel faktöre dikkat çekti: Yaygın kitle testi programı; koronavirüs vakalarının büyük kısmını oluşturan ve çoğunlukla hayatta kalan nispeten genç bir nüfus; yoğun bakım tesislerini genişletmek ve tıbbi ekipman stokları oluşturmak için zamanın doğru kullanılması.

“Virüse karşı hazırlanabildik çünkü Avrupa’da etkilenen ilk ülke biz değildik ve başka yerlerdeki gelişmeleri gördük ve analiz edebildik,” diyen haber, ülkedeki sağlık sisteminin “iyi yağlanmış makineleri” ve federal hükümet ile yerel ve devlet kurumları arasında etkili koordinasyon olduğunu sözlerine ekledi. Almanya’daki hastaneler hala koronavirüs pozitif hastalar için yeterli yatak kapasitesine sahip ve diğer Avrupa ülkelerinde sağlık sistemlerini tıkayan baskılarla karşılaşmıyor.

TABURCU EDİLENLER İZLENDİ

İngiltere ile karşılaştırıldığında, Almanya test yapma konusunda gerçek bir başlangıç yaptı. Alman Akredite Laboratuvarlar Birliği Sözcüsü Evangelos Kotsopoulos, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Virüse yakalanan kişilerin temas ettikleri kişiler de tekrar tekrar izlendi ve test edildi ve onlar da izole edildi. Bu enfeksiyon oranını yavaşlattı” dedi.

Güney Kore’nin hastalığı durdurmak için “acımasız” eylemlerde bulunduğunu belirten Financial Times, Johnson hükümetinin daha modüle edilmiş bir yaklaşımın sonunda daha fazla hayat kurtaracağını ve daha az ekonomik zarara neden olacağını belirten hükümetlerin yanlış adımlarına yer verdi.

Şimdi İngiltere, kaçırdığı Almanya’nın avantajlarını yakalamaya çalışıyor: hızlı izlemenin yaygınlaşmasına yardımcı olan sofistike ve büyük bir bio-teknoloji endüstrisi, ABD’deki eşdeğerinin aksine, özel laboratuvarların ve yerel ve eyalet düzeyindeki kurumların etkili bir şekilde test uygulamalarına öncülük etmesini sağlayan merkezi olmayan bir siyasi yapı.

FT, “Almanya, test stratejisini hafif semptomları olan herkesi kapsayacak şekilde genişletti. Virüs bulaşmış insanları test etme, izleme ve izole etme stratejisinin özüydü. Oysa, mart ayına kadar İngiltere daha ölçeklemek için mücadele ediyordu” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock BBC’ye verdiği demeçte, “Dünyadaki en iyi bilimsel laboratuvarlara sahibiz, ancak ölçeğimiz yoktu. “Örneğin, Alman meslektaşım, büyük ölçüde dünyanın en büyük teşhis şirketlerinden biri olan Roche sayesinde 100 test laboratuvarını kriz için hazır hale getirebilir’’ dedi. Johnson iyileşmeye devam ederken, 2020’de başarmak için belirlediği Brexit’ten tamamen farklı bir ulusal zorlukla karşı karşıya kaldı. Atlantik’ten Tom McTague, başbakanın siyasi kariyerini sarmış gibi görünen “kader duygusu”na değinen bir makale yazdı ve “salgın daha büyük bir felakete dönüşebilir. Belki tarih ya da seçmen, onu, virüsü yeterince ciddiye almadığı, çok yavaş ya da isteksiz davrandığı için yargılayacaktır” dedi.

McTague, Johnson’un “ani kötüleşmesi, ülkedeki durumun kötüleşmesi gibi geldi. Salgın Johnson’ı, günümüzde Trafalgar Muharebesi ile İngiltere’ye liderlik eden Horatio Nelson gibi günü kurtarmaktan alıkoymamıştı. Bunun yerine krizin kendisini yaşıyor gibi görünüyordu” dedi.