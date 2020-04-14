İngiltere’de karantina uygulaması devam edecek

4 hours önce
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Dışişleri Bakanı Dominic Raab, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 11 bin 329’a çıktığı İngiltere’de hala zirvenin görülmediğini ifade etti. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantinanın kaldırılmasının düşünülmediği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgında hala zirvenin görülmediğini söyledi.

Mevcut karantina kısıtlamalarının etkilerinin ele alınması için Bilimsel Danışma Heyetinin toplanacağını belirten Raab, “Şu anda yürürlükte olan önlemlerde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz ve bu tür değişikliklerin güvenli olduğundan emin olana kadar da bunu yapmayacağız” dedi.

Kısıtlamaları çok erken hafifletmenin ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulunan Raab, hükümetin bir çıkış stratejisi bulunmadığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine “sosyal mesafe önlemlerinin” önemine vurgu yapmakla yetindi.

İngiltere’de 23 Mart’ta 3 haftalığına alınan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

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