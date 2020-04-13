İngiltere’de 5 aylık bebek koronavirüsü yendi

İngiltere’de koronavirüse yakalanan 5 aylık bebek, hastalıktan kurtulmayı başardı.

Anne Emily Woodger, kızı Amelia Woodger’da ateş belirtisi farketti.

Suffolk bölgesinden sağlık ekiplerini arayan Woodger’ın ebeveyni, kızlarının su çiçeği olabileceği yönünde geri dönüş aldı.

ATEŞİ ÇOK YÜKSEKTİ

4 Nisan’da belirtileri ağırlaşan 5 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı. Anne Woodger, kızı için, “Kalp atış hızı ve ateşi çok yüksekti. Koronavirüs de dahil olmak üzere mümkün olan her testi yaptırdık.” dedi.

KORONAVİRÜSTEN KURTULDU

Hastaneden ayrılmalarına ve kimsenin ziyaretine izin verilmediğini belirten aile, doktorların koruyucu kıyafetle geldiğini ve bunun ne anlam ifade ettiğini anladıklarını söyledi.

KARANTİNADA KALDI

7 Nisan’da taburcu edilerek evde 15 gün boyunca karantina altına alınan 5 aylık Amelia Woodger, koronavirüsü yendi.