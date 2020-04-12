İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölüm sayısı 10,000’i aştı

4 hours önce
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İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 737 artarak 10 bin 612 oldu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlara göre 11 Nisan saat 17.00 itibarıyla Koronavirüs sebebiyle sadece hastanelerde yaşamını yitiren kişi sayısı 10 bin 612’ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca 12 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ın genelinde toplam 352 bin 974 kişiye virüs testi yapıldığı ve 5 bin 288 kişi de daha virüse rastlanarak toplam vaka sayısının 84 bin 279 ulaştığı belirtildi.

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