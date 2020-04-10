İngiltere’de koronavirüs dolandırıcılığı şirketlere ve bireylere 1,86 milyon sterlin kaybettirdi

İngiliz polisi, ülkedeki şirket ve bireylerin koronavirüs bağlantılı dolandırıcılıklara, 1 miloyn 860 bin sterlinden fazla para kaybettiklerini açıkladı.

Bu dolandırıcılıkların çoğu, aslında var olmayan maske ve dezenfektan satışıyla yapılıyor.

BBC’nin yaptığı araştırmada, Batı Afrika’daki çetelerin, geçen ay yüzlerce böyle sahte site kurduğu ve toplu alışveriş yapmak isteyen işletmeleri, hastaneleri ve huzurevlerini hedef aldığı tespit edildi.