İngiltere’de bir anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

3 hours önce
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Londra’da yaşayan Anna Nyak, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen oğlunun hikayesini anlattı.

Emeka Nyak, otobüs şoförü olarak çalışıyordu ve pandemiye rağmen görevine devam etmek zorunda kaldı.

Annesi, oğlunun gerekli tüm önlemleri aldığını ve mümkün olduğunca evden çıkmamaya çalıştığını söyledi.

Ancak, 36 yaşındaki sürücünün işverenleri gereken koruma önlemlerini almadı ve otobüsü dezenfekte etmedi. Sonuç olarak, Nyak hastalandı.

Daily Mail’e konuşan, oğlunun yaklaşık iki hafta kendini izole ettiğini, ancak 4 Nisan’da durumunun kötüleştiğini belirten anne, şunları söyledi:

“Korkmuş bir haldeydi ve nefes almakta zorlanıyordu. Durumu son derece ağır bir hal aldı. Bana sürekli ambulansın ne zaman geleceğini soruyordu. Son sözü ‘Ben artık kalkamayacağım anne’ oldu.”
Emeka Nyak, sağlık ekiplerinin gelmesinden bir süre sonra hayatını kaybetti. Nyak dışında, Londra toplu taşıma sistemi çalışanı 9 kişi daha koronavirüsten öldü.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin akrabaları, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle ölümlerden Londra Belediye Başkanı Sadık Han’ı sorumlu tuttu.

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