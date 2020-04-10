İngiltere’de 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi

4 hours önce
0 255 Bir dakikadan az

İngiltere’de 101 yaşındaki Keith Watson, koronavirüsü (Covid-19) yendi. Watson, İngiltere’de koronavirüs yenen en yaşlı kişi oldu.

Worcestershire bölgesindeki Redditch kasabasında bir huzurevinde yaşayan 101 yaşındaki Keith Watson, İngiltere’de koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Waston, bacağını inciltmesinin ardından hastaneye başvurdu. Hastanede ateşi çıkan Waston’a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktI. Waston daha sonra tedaviye altına alındı.İki haftalık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Waston tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. İngiliz medyası, Watson’ın İngiltere’de koronavirüsü yenen en yaşlı kişi olduğunu duyurdu. Taburcu olan Watson, huzurevine geri döndü.

RİSK GRUBUNDAKİLERİN İYİLEŞMESİ UMUT IŞIĞI OLDU

Koronavirüs salgınında risk grubu olarak bilinen 65 yaş üzeri insanların hastalığı yenmesi sağlık çalışanlarına da umut oldu. Dünya genelinde koronavirüsü yenen en yaşlı insanlar olarak bilinen kişiler ise şunlar: “ABD’de 104 yaşındaki Bill Lapschies, Çin’de 103 yaşındaki Zhang Guangfen, Hollanda’da 107 yaşındaki Cornelia Ras, İran’da 103 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın, İtalya’da 102 yaşındaki Italica Grondona ve Güney Kore’de 96 yaşındaki bir kadın.”

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 65 bin 77 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 978’e yükseldi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
244

“İngiltere’den 8 Nisanda KKTC’ye dönen 83 yaşındaki bir kadın karantinaya alınmadan evine gönderildi”

3 hours önce
177

İngiltere’de koronavirüs dolandırıcılığı şirketlere ve bireylere 1,86 milyon sterlin kaybettirdi

3 hours önce
1,073

İngiltere’de bir anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

4 hours önce
1,344

Türkiye’den İngiltere’ye yardım eli

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.