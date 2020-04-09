Polis ve vatandaşların yüzüne tüküren ve öksürenler tutuklanıyor

4 hours önce
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İngiltere’de polis ve vatandaşlara tüküren, öksüren kişilere para cezasının yanı sıra hapis cezası da veriliyor. İngiltere’nin farklı bölgelerinde, yeni tip koronavirüsü tehdit unsuru olarak kullanan kişilere ‘Yaşamı tehlikeye atma’ suçunu işledikleri gerekçesiyle hapis cezası veriliyor.

Hem polis ekiplerine hem de civardaki vatandaşlara tüküren, yüzüne karşı öksürüp, hapşıran kişiler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınıyor.

Coventry’de 19 yaşındaki Thmas Wilson isimli şahıs, polis ekiplerine kendisinin koronavirüs hastası olduğunu söyledikten sonra tükürdü. Gözaltına alınan şahsın 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Birmingham’da ise yine polisin yüzüne tükürdüğü belirtilen 22 yaşındaki Bevan Burke’ye 9 ay hapis cezası verildiği bildirildi. 54 yaşındaki Anthony Edwars isimli şahıs da benzer suçtan hapis cezasına çarptırıldı. Polis Müdürü Danny Long, basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kişilerin polise, acil servis çalışanlarına, önemli hizmette bulunan süpermarket çalışanlarına veya vatandaşlara bu şekilde davranması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Long, ülke çapında halkın endişeli olduğunu bu zamanda bir kaç kişinin koronavirüsü silah olarak kullanarak korku salmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu ve en ağır yaptırımların hayata geçirildiğini söyledi.

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