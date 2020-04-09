İngiltere Alman ordusunda solunum cihazı istedi

6 hours önce
0 521 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Koronavirüs bağlantılı ölümlerde İtalya ve İspanya’yı geçeceğinden endişe ediliyor. İngiltere bunu önlemek için Alman ordusundan yardım istedi. Alman ordusu ilk aşamada İngiltere’ye 60 adet solunum cihazı gönderecek.

İngiltere’de yeni tip Korona (Covid-19) bağlantılı vaka sayısı 60 bini geçerken, şu ana kadar 7 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Başbakan Boris Johnson’ın da yoğun bakımda olduğu ülkede, ölüm oranları yüzde 10’dan fazla.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, İngiltere daha fazla ölümün önüne geçmek için Alman ordusundan yardım istedi. Alman ordusu ilk aşamada, İngiltere’ye 60 adet mobil solunum cihazı tedarik edecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın birçok NATO ülkesine yardım için başvuru yaptığı belirtildi. İngiltere’nin yardım talebi üzerine Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bu ülkeye ilk aşamada 60 adet solunum cihazı gönderilmesine onay verdi.

Söz konusu yardımın para karşılı yapılmayacağı da belirtiliyor.

BAŞBAKAN BORIS JOHNSON’DA YOĞUN BAKIMDA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da ABD Başkanı Donald Trump gibi ilk başlarda Korona krizini küçümseme yoluna gitti. Johnson Koronavirüsle savaşta “sürü bağışıklığı” yöntemini savundu. Ancak önlemler alındığında salgın her tarafa yayılmıştı. İngiltere’de Koronavirüs bağlantılı vaka sayısı 60 bini geçerken, 7 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

HASTANELER KAPASİTESİNİ DOLDURDU

İngiltere’de sağlık sistemi Korona krizi öncesi de iflas etmiş olarak gösteriliyordu. Korona kriziyle birlikte İngiltere’deki hastanelerin kapasitelerinin üzerine çıkmaya başladığı ifade ediliyor. Başbakan Boris Johnson da Koronavirüse yakalandı ve geçtiğimiz pazar gününden bu yana hastanede tedavi altında bulunuyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

9 hours önce
803

Evinin bahçesinde 1950’lerden kalma gömülü araba buldu

10 hours önce
422

İngiltere bozuk Koronavirüs test kiti satan Çin’den parasını geri istiyor

11 hours önce
1,765

İngiltere’de dünyayı tedirgin eden araştırma

11 hours önce
1,090

İngiltere’de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.