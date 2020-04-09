Sadiq Khan Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen Jose Mourinho’ya ateş püskürdü

İngiltere’de Koronavirüs uyarılarını hiçe sayan Tottenham’ın ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’ya Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’dan sert tepki geldi.

İngiltere’de corona virüs nedeniyle vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken 7.097 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bu gelişmeler yaşanırken, Tottenham’ın Portekizli teknik direktörü Mourinho’nun oyuncularına parkta idman yaptırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun uyarılara kulak asmayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yapması çok konuşulmuştu.

Oyuncuların bir arada olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüntüler büyük yankı uyandırmış, Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele’nin bir arada koşarken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İngiltere’de çok tepki çeken bu görüntülerin ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Jose Mourinho’yu suçlayan açıklamalarda bulundu. Mourinho’nun yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu belirten Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şöyle konuştu;

”Tottenham’ı veya futbolu takip eden insanlar, özellikle çocuklar, Mourinho’nun dışarıdaki fotoğraflarını örnek alıp ‘Onun için sorun değilse benim için niye olsun’ diyecek. Kendinize sorun. Gerçekten bunu yapmalı mıyım? Dışarı çıkmalı mıyım? Cevap tabii ki hayır! Bu yaptığınız şey virüsün daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Birçok insan futbol adamlarını rol model olarak görüyor. Hükümet sürekli olarak ‘evde kal’ çağrısı yapıyor. Mourinho ve onun gibi davranan insanlar yanlış yapıyor.”

Jose Mourinho ise hatalı olduğunu söyledi ve özür diledi. Portekizli çalıştırıcı, ”Yaptığım hareketin hükümetin prokolüne uymadığını kabul ediyorum ve özür diliyorum. Herkesin yapılan çağrılara uyması ve sağlık çalışanlarına destek olması lazım.” sözlerini kullandı.