İngiltere bozuk Koronavirüs test kiti satan Çin’den parasını geri istiyor

İngiltere, Çin’den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon yeni tip koronavirüs (Covid-19) test kitinin, birçok defa negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini duyurdu.

Bunun üzerine Boris Johnson hükümeti, geçen ay Çin’den satın alınan fakat kullanımı güvenilir olmadığı tespit edilen 3.5 milyon koronavirüs test kiti için geri ödeme talep ediyor.

“Kullandığımız testler iyi sonuç vermedi”

Koronavirüs test koordinatörü Pr. Dr. John Bell, satın alınan testlerin ciddi anlamda güvenlik problemine sahip olduğunu, koronavirüs testine tabi tutulan pek çok insanda hatalı sonuçlar alındığını ifade etti.

Prof. Dr. Bell, “Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi.” diye konuştu.

İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan bu test kitlerine ilişkin, “Oyunun kuralını değiştirecek.” açıklamasını yaptı.

Peacock, ilk olarak test sonuçlarının birkaç gün içinde elde edildiğini fakat kitlerin görünürdeki başarısızlığının sıkıntıya yol açtığını belirtti.