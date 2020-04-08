Londra’daki otobüs şoförleri için Koronavirüse karşı yeni önlem

Londra’da Coronavirüs nedeniyle 9 otobüs şoförünün hayatını kaybetmesinin ardından yeni önlemler gündeme geldi.

Londra’da otobüs şoförlerinin mensubu olduğu sendikanın ve ailerin “otobüs şoförleri ile ilgili daha fazla güvenlik önlemi alınsın” çağrısı üzerine Londra Toplu Taşıma Servisi harekete geçti.

Bunun üzerine Transport for London (TfL), yolcuların şoförlerle temasını azaltmak için yolcuların ön kapı yerine orta kapıyı kullanarak otobüse binebilecekleri yeni bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da, Transport for London’da çalışan toplam 14 işçinin Coronavirüs yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini ifade ederek, ölümleri “yıkıcı” olarak nitelendirdi.

Londra’da otobüs kullanımı, Coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 85 oranında düşmüş durumda.