Deutsche Bank İngiltere ekonomisinde yüzde 6.5 daralma bekliyor

8 hours önce
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Deutsche Bank’ın öngördüğü daralmanın oluşması halinde İngiltere son 100 yılın en büyük daralmasını yaşayacak.

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, İngiltere ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,5
daralmasını beklediğini bildirdi. Bu beklenti gerçekleştiği takdirde, İngiltere’nin son 100 yılda gördüğü en büyük daralma yaşanmış olacak.

İngiltere ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,9 daraldığını tahmin eden Deutsche Bank, ikinci çeyrekte ise GSYH’nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 küçüleceğini öngördü.

Deutsche Bank yayınladığı raporda, tahminlerin için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtirken, KOVID-19 vakalarının Nisan ortasında tepe yapmaması halinde ekonomiye darberin büyük olasılıkla daha akut olacağını vurguladı.

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