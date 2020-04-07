“Johnson solunum cihazına bağlanmadı, oksijen veriliyor”

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs semptomlar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fcye gitmesi \u00fczerine geceyi yo\u011fun bak\u0131mda ge\u00e7iren \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson'a oksijen verildi\u011fi ancak solunum cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.\r\n\r\nYo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan\u00a0durumu merak edilen \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131\u00a0Boris Johnson'\u0131n, solunum cihaz\u0131na ba\u011flanmad\u0131\u011f\u0131 ve oksijen deste\u011fi ald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nKabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan\u00a0Michael Gove, LBC radyosuna yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada\u00a0"Ba\u015fbakan biraz oksijen deste\u011fi ald\u0131. Solunum cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131 de\u011fil ancak gerekmesi halinde (cihaz) orada bulunuyordu\u201d\u00a0dedi.\r\n\r\nGove, Johnson\u2019\u0131n \u00e7ok yak\u0131ndan g\u00f6zlemlendi\u011fini de belirtti.\r\n\r\nLondra'daki\u00a0St Thomas Hastanesi\u2019nde doktor g\u00f6zetiminde tutulan 55 ya\u015f\u0131ndaki Boris Johnson, belirtilerin k\u00f6t\u00fcle\u015fmesi \u00fczerine d\u00fcn gece yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\nN\u00fckleer kodlar kimin elinde?\r\n\u00d6te yandan Boris Johnson tedavi alt\u0131ndayken\u00a0h\u00fck\u00fcmet y\u00f6netiminin ak\u0131beti de tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u00dclkenin n\u00fckleer kodlar\u0131n\u0131n bu s\u00fcre\u00e7te kimin elinde olaca\u011f\u0131na dair sorular kar\u015f\u0131s\u0131nda h\u00fck\u00fcmet yetkilileri herhangi bir sorumluyu i\u015faret etmedi.\r\n\r\nBoris Johnson\u2019\u0131n 5 Mart'ta hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131\u00a0Dominic Raab'a kabine toplant\u0131lar\u0131na ba\u015fkanl\u0131k etme yetkisi verdi\u011fini hat\u0131rlatan BBC,\u00a0\u201cN\u00fckleer kodlar da Raab\u2019a teslim edildi mi?\u201d\u00a0sorusunu y\u00f6neltti.\r\n\r\nKa\u00e7amak yan\u0131t vermeyi tercih eden Michael Gove,\u00a0\u201cUlusal g\u00fcvenlik meselelerini ger\u00e7ekten konu\u015famam. \u0130yi geli\u015ftirilmi\u015f protokoller y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte\u201d\u00a0dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere, n\u00fckleer silaha sahip be\u015f \u00fclkeden biri ve ancak ba\u015fbakan bir n\u00fckleer sald\u0131r\u0131 emri verebiliyor.