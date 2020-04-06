Koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalandıktan sonra evinde karantinaya alınan ve dün hastaneye kaldırılan Başbakan Johnson’un yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Johnson’ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı yer aldı.

10 gün önce koronavirüse yakalanan ve ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6 Nisan günü öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “rutin testler için hastaneye gittiğini ve kendisini iyi hissettiğini” yazmıştı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick COVID-19 nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson’ın hastanede birkaç gün daha kalmasının ihtimal dışı olmadığını, ancak “kısa süre sonra” başbakanlık ofisine dönmesini beklediklerini belirtmişti.

Johnson yoğun bakımdan çıkana kadar yerine, 6 Nisan’daki kabine toplantısına da başkanlık eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın vekalet etmesi bekleniyor.