İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 373’e yükseldi

Koronavirüs salgının acı bilançosunu paylaşan İngiltere Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 439 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurudu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlara göre 5 Nisan saat 17.00 itibarıyla Koronavirüs sebebiyle sadece hastanelerde yaşamını yitiren kişi sayısı 5 bin 373’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 6 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ın genelinde 252 bin 958 kişiye virüs testi yapıldığı ve 3 bin 802 kişi de daha virüse rastlanrak toplam vaka sayısının 51 bin 608’e ulaştığı belirtildi.

Virüs bulunan kişilerin 42 bin 990’ının İngiltere’de, 3 bin 961’inin İskoçya’da, 3 bin 499’unun Galler’de, bin 158’inin ise Kuzey İrlanda’da görüldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerdeki en fazla ölüm 4 bin 897 kişi ile İngiltere’de gerçekleşirken, İskoçya’da 220, Galler’de 193, Kuzey İrlanda’da ise 63 kişi salgın sebebiyle vefat etti.

İngiltere’de virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir 12 bin 636 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer bin 287 kişi ile Birmingham oldu.

TOPLUM ÜYELERİMİZ YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELER

Londra’da en fazla vakanın görüldüğü ilçe 759 kişi ile Brent olurken, 685 kişi ile Southwark ilçesi ikinci, 671 kişi ile Lambeth ilçesi üçüncü, 666 kişi ile Barnet ilçesi dördüncü, 620 kişi ile Croydon ilçesi beşinci sırada yer aldı.

Londra’da vakanın en az görüldüğü ilçeler ise 169 kişi ile Kingston upon Thames, 200 kişi ile Richmond upon Thames, 211 kişi ile Barking and Dagenham, ve yine 248 kişi ile Havering oldu.

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Lewisham’da 490, Hackney’de 362, Enfiled’de 350, Islington’da 257, Haringey’de ise 285 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan kaç kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilmezken, hayatını kaybeden en genç kişinin sağlık sorunları olan 5 yaşındaki yaşında bir çocuk olduğu biliniyor.

TOPLAM 46 TOPLUM ÜYEMİZİ KAYBETTİK

Salgın sebebiyle Birleşik Krallık’taki Türkçe konuşan toplum Şakir Cemal’in de vefat etmesiyle toplam 46 üyesini kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 11’i Türkiye kökenli olurken, 35’i Kıbrıs kökenli toplum üyemiz oldu.

TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı,H.E., Mevlüt Bozdağ, Mehmet Erdoğan.

KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet (Soyalan), H.Y.Ş, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal.