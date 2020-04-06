Muhafazakar Parti hükümetinden açıklama: Johnson görevinin başında

12 hours önce
0 746 Bir dakikadan az

Koronavirüs belirtilerinin geçmemesi nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ‘görevinin başında olduğu’ duyuruldu.

İskan Bakanı Robert Jenrick, Boris Johnson’ın ‘sağlıklı bir şekilde göreve devam edip etmeyeceğine’ dair tartışmalara son noktayı koydu. Jenrick, Johnson’ın geceyi hastanede geçirmesine karşılık hükümete liderlik etmeyi sürdürdüğünü ve gün içinde birkaç test yaptıracağını belirtti.

BBC TV’ye konuşan Jenrick, “(Johnson) Son derece sıkı çalışıyor, hükümete liderlik ediyor ve sürekli kendisine güncel bilgi veriliyor, bu böyle sürecek. Neler olup bittiğine dair bilgilendirilmeye ve hükümetten sorumlu olmaya devam edecek” dedi.

Jenrick, Johnson’ın bugün hastanede kalan testlerinin yapılacağını da söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, 10 gün boyunca ateşinin düşmemesi nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.

Bunun acil bir durumdan kaynaklanmadığı, daha fazla test yapmak ve önlem alma amacıyla olduğu açıklanmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
756

Johnson: Muhalefet liderleriyle beraber çalışmalıyız

2 days önce
640

Keir Starmer: İngiltere’de İşçi Partisi’nin yeni lideri

4 days önce
1,120

İngiltere’de yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalan hükümetin yanıtı

1 week önce
344

İngiliz Loganair havayolu hükümetten yardım talep edecek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin