Kraliçesi Elizabeth: Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üstesinden geleceğiz

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle bugün ulusa seslendi.

Kraliçe Elizabeth, “Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum” dedi.

Konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kraliçe Elizabeth, fedakar bir şekilde çalışan diğer insanların da salgına karşı mücadelede halkı desteklediğini söyledi.

Koronavirüsün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, “Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geleceğiz” dedi ve ekledi:

“Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.

“Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak”

Dünya çapında insanların bir araya geldiğini ve birbirine yardım ettiğini, gıda ve ilaç sağlamaktan komşularına sahip çıkmaya kadar pek çok yardımda bulunduğunu hatırlatan Kraliçe Elizabeth, 1940 yılında kardeşi Prenses Margaret ile yaptığı ilk yayını hatırlattı:

“Bizler birer çocuk olarak buradan, Windsor Şatosu’ndan, evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklara seslenmiştik.

“Bugün bir kere daha pek çok kişi sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda. Ama o zaman olduğu gibi bugün de, bunun doğru şey olduğunu biliyoruz.”

Koronavirüsle mücadelenin geçmiş sorunlardan çok daha farklı olduğunu belirten Kraliçe, insanlığın ortak hedefine dikkat çekti:

“Bu sefer dünyadaki tüm uluslar olarak ortak bir çaba gösteriyoruz, bunun için bilimdeki büyük ilerlemeleri ve iyileşmeye dair içgüdümüzü kullanıyoruz.

“Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak.”

Kraliçe, Vera Lynn’in 2. Dünya Savaşı sırasında popülerleşen We Will Meet Again (Tekrar Buluşacağız) şarkısına referansla şöyle devam etti:

“Önümüzde hâlâ zor günler olabilir fakat daha iyi günlerin geri dönecek olması bizi rahatlatmalı: Tekrar arkadaşlarımızla birlikte olacağız, ailelerimizle birlikte olacağız, tekrar buluşacağız.”

Kraliçe’nin dördüncü ulusa seslenişi

Kraliçe 2. Elizabeth bugüne kadar çok az sayıda ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.

Bunlar 1991’de İngiltere’nin Birinci Körfez Savaşı’na katılımı sırasında, 1997’de Prenses Diana’nın cenazesi öncesinde ve 2002’de annesinin cenaze töreni öncesindeydi.