İngiltere’de 1 günde 621 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti: Toplam sayı 4 bin 934

Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta bir günde 621 kişi hayatını kaybetti.

Resmi açıklamaya göre 4 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 621 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam sayı 4 bin 934’e yükseldi.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren bakanlık, 5 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 195 bin 524 kişiye Koronavirüs testi yapıldığını, bu kapsamda 47 bin 806 kişide virüse raslandığını duyurdu.