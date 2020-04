İngiltere’de 1 günde 621 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti: Toplam sayı 4 bin 934

Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta bir günde 621 kişi hayatını kaybetti.

Resmi açıklamaya göre 4 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 621 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam sayı 4 bin 934’e yükseldi.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren bakanlık, 5 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 195 bin 524 kişiye Koronavirüs testi yapıldığını, bu kapsamda 47 bin 806 kişide virüse raslandığını duyurdu.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 5 April, a total of 195,524 people have been tested of which 47,806 tested positive.

As of 5pm on 4 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 4,934 have sadly died. pic.twitter.com/98ExiiaYBb

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 5, 2020