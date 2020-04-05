İngiltere’de 1 günde 621 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti: Toplam sayı 4 bin 934

16 hours önce
0 1,595 Bir dakikadan az

Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta bir günde 621 kişi hayatını kaybetti.

Resmi açıklamaya göre 4 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 621 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam sayı 4 bin 934’e yükseldi.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren bakanlık, 5 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 195 bin 524 kişiye Koronavirüs testi yapıldığını, bu kapsamda 47 bin 806 kişide virüse raslandığını duyurdu.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

16 hours önce
240

KKTC Başbakan tatar’dan yurtdişinda yaşayan kibrisli türklere mesaj: “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalim”

17 hours önce
521

Trump, ‘Maalesef ABD’de çok sayıda kişi ölecek’ dedi

17 hours önce
2,400

İngiltere’de ‘5G coronavirüs yayıyor’ dedikodusu sonrası baz istasyonlarını yaktılar

17 hours önce
2,287

İngiltere’de koronavirüse yakalanan 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin