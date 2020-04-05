İngiltere’de ‘5G coronavirüs yayıyor’ dedikodusu sonrası baz istasyonlarını yaktılar

Çin’de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü özellikle Avrupa’da yüksek sayıda can kayıplarına neden oldu. İngiltere’de ise ölü sayısının 4 bini aşmasının ardından tehlikeli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada, virüsü 5G şebekelerinin yaydığı öne sürüldü. Bunun üzerine ülkenin bazı yerlerinde baz istasyonları yakıldı.

SERT TEPKİ GELDİ: SAÇMA VE TEHLİKELİ

Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, “Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de” dedi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, “Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda” diye konuştu.