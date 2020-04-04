İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle bir günde 708 yaşamını yitirdi: Toplam kayıp 4 bin 313

Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta bir günde 708 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından son rakamlar açıklandı.

Resmi açıklamaya göre 3 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 708 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam sayı 4 bin 313’e yükseldi.

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren bakanlık, 4 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ta 183 bin 190 kişiye Koronavirüs testi yapıldığını, bu kapsamda 41 bin 903 kişide virüse raslandığını duyurdu.