Keir Starmer: İngiltere’de İşçi Partisi’nin yeni lideri

İngiltere’deki ana muhalefet partisinin yeni lideri Keir Starmer oldu.

Ülkede 12 Aralık’taki genel seçimlede tarihi yenilgi alan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, tüm sorumluluğu kabul etmiş ve liderlikten çekileceğini açıklamıştı.

İşçi Partisi bugün, parti üyelerinin oyuyla belirlenen partinin yeni genel başkanını ve genel başkan yardımcısını açıkladı.

“Sir” ünvanı bulunan Keir Starmer parti liderliğine seçildi. Parti genel başkan yardımcılığna da Angela Rayner seçildi.

Keir Starmer, Twitter üzerinden yayınladığı teşekkür konuşmasında, İşçi Partisi’nin yeni lideri seçilmesinin kendisi için “onur kaynağı ve ayrıcalık” olduğunu söyledi, bu görevin koronavirüs salgını nedeniyle başka dönemlerle kıyaslanamayacak bir zamanda geldiğine dikkati çekti.

‘Virüs toplumumuzun kırılganlığını ortaya koydu’

İşçi Partisi’nin de, iktidardaki Muhafazakar Parti gibi önünde duran başlıca gündem maddesi, koronavirüs salgınıyla mücadele.Keir gelecek haftaların “oldukça zor geçeceğini” ve pek çok kişinin “korkunç anlar yaşamak zorunda kalacağını” söyledi.Salgından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Starmer, “Virüs toplumumuzun kırılganlığını ortaya koydu, gözümüzü açtı” dedi.

İnsan hakları alanında çalışan bir avukat olan Keir Starmer, 1962 yılında başkent Londra’da doğdu.İşçi Partisi’nin ilk milletvekili Keir Hardie’den ismini alan Starmer, avukat Victoria Alexander ile 2007 yılında evlendi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.İşçi Partisi üyeleri yeni liderleri için Şubat ayından beri posta ve e-posta yoluyla oy kullanıyordu. Oy verme işlemi Perşembe günü son bulmustu.

Kaynak: BBC