İngiltere’de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi

1 day önce
0 1,369 Bir dakikadan az

İngiltere’de Medikal Araştırmacı Profesör Doktor Maneesh Singh, 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirdiğini söyledi. Doktor, test başına hastalardan 2 pound alınacağını söyledi.

İngiltere’de şuan testleri yapılan hastalar sonuç için 48 saat beklemek zorundalar.

TÜM VATANDAŞLAR UCUZ BİR ŞEKİLDE TEST YAPTIRABİLECEK

Doktor, İngiltere’de şuan bir çok kişinin test yaptıramadığını ama bu cihaz sayesinde herkesin ucuz bir şekilde test yaptırabileceğini söyledi.

Maneesh, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti ile yapılacak olan anlaşma kapsamında cihazın birkaç gün içinde kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

18 hours önce
2,610

İngiltere’de Koronavirüsü yenen hastalar yaşadıklarını anlattı

20 hours önce
1,722

İngiltere’de Koronavirüs ile mücadelede Müslüman 5 doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti

20 hours önce
3,735

Koronavirüs İngiltere’de bir günde 684 can aldı: Toplam kayıp 3 bin 605

1 day önce
1,031

İngiltere’de yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalan hükümetin yanıtı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin