İngiltere’de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitiliyor

İngiltere’de arama köpekleri koronavirüs tespiti için eğitilmeye başlandı.Ülkede Tıbbi Tespit kurumu tarafından eğitilen köpekler, koku yardımıyla sıtma, kanser ve parkinson hastalarını tespit edebiliyor.

Köpeklerin yeni hedefi ise koronavirüs. Eğitimciler köpeklerin hastaları kokularından tanımaları için 6 haftalık bir eğitimden geçmeleri gerektiğini söylüyor.

Durham Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) ile birlikte çalışan yardım kuruluşu, arama köpekler, sayesinde havaalanları gibi kalabalık yerlerde tespitlerin kolayca yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre köpekler aynı zamanda değişen vücut sıcaklığı da anlayabiliyor. Bu köpeklerin ateşi olanları da tespit edebileceği anlamına geliyor.

Arama köpeklerinin tespitte kullanılması ile sağlık merkezleri üzerndeki baskının kalkması amaçlanıyor.