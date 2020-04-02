İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Morton’dan ‘Maraş’ mektubu

2 days önce
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İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Morton’un, İngiltere hükümetinin kapalı bölge Maraş konusunda, BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam destek verdiğini belirttiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Muhafazakar Milletvekili Theresa Villiers’in, İngiltere’de yaşayan Rumlarla görüştükten sonra, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektuba yanıt veren Morton, “Maraş’ın kendi sakinleri dışındaki kişilerle kolonize edilmesi için yapılan denemelerin kabul edilemez olduğunu” ifade ederek, bölgenin BM idaresine geçmesi için çağrı yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Morton, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa bulunacak kapsamlı çözümün, bu gibi sorunların çözümü için tek yol olduğuna inandığını ve iki toplumlu, iki kesimli, uluslararası alanda kabul görecek federal çözüme destek belirttiğini kaydetti.

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