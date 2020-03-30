Koronavirüs hastası İngiliz kadın yalvardı: Lütfen yapmayın!

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs tedavisi g\u00f6ren bir kad\u0131n, \u00e7ekti\u011fi video ile insanlardan stok\u00e7uluk yapmay\u0131 sonland\u0131rmalar\u0131n\u0131 ve evden ayr\u0131lmamalar\u0131 gerekti\u011fi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Gen\u00e7 kad\u0131n, toplumdan kendisi gibi insanlar\u0131 anlamas\u0131 istedi\u011fini ifade etti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs belirtileriyle hastaneye giden ve tedavisi halen s\u00fcren Delia Colwill, \u00e7ekti\u011fi videoda ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131 ve halka uyar\u0131larda bulundu.\r\n\r\nSinir sistemini etkileyen bir omurilik yaralanmas\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011funu belirten Colwill, videoyu \u00e7ekme amac\u0131n\u0131n "vir\u00fcs\u00fcn neye benzedi\u011fini" g\u00f6stermek oldu\u011funu s\u00f6yledi. Colwill korkun\u00e7 ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00e7ok terledi\u011fini ve i\u015ftah\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ifade etti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs tedavisi g\u00f6ren Colwill, halka stok\u00e7ulu\u011fu sonland\u0131rma ve vir\u00fcs\u00fc kontrol alt\u0131na almak i\u00e7in evden ayr\u0131lmama \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nVatanda\u015flar\u0131n parasetamol gibi ila\u00e7lar\u0131 stoklamay\u0131 sonland\u0131rmalar\u0131 gerekti\u011fini ve sosyal mesafelendirme kurallar\u0131na uymalar\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\nColwill videoda, "E\u011fer parasetamol stokluyorsan\u0131z l\u00fctfen yapmay\u0131n. L\u00fctfen daha fazla sat\u0131n almay\u0131 kesin. Benim gibi insanlar\u0131n bir hafta i\u00e7inde buna ihtiyac\u0131 olacak" dedi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin uygulamaya koydu\u011fu k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n yerinde oldu\u011funu vurgulayan Colwill, kendisiyle ilgilenen sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n da \u00e7ok ilgili olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.