İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 22 bin 141, ölü sayısı 1408

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de Koronavir\u00fcs yay\u0131lmaya ve can almaya devam ediyor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan bug\u00fcn yap\u0131lan son a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 180 ki\u015fi daha vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybederek toplam \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 bin 408'e y\u00fckselirken, vaka say\u0131s\u0131 22 bini ge\u00e7ti.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin alm\u0131\u015f oldu\u011fu karara g\u00f6re vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 \u00f6nceki g\u00fcn\u00fcn verileri olarak halk ile payla\u015f\u0131l\u0131yor. Bu kapsamda son a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n bin 408\u2019e y\u00fckseldi\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re \u015fu ana kadar 134 bin 946 ki\u015fiye Koronavir\u00fcs testi yap\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan testlere g\u00f6re 112 bin 805 ki\u015fide vir\u00fcse rastlanmazken, 22 bin 141 ki\u015fide Koronavir\u00fcs tespit edildi.\r\n\r\nVir\u00fcs bulunan ki\u015filerin 18 bin 594\u2019\u00fcn\u00fcn \u0130ngiltere\u2019de, bin 563\u2019\u00fcn\u00fcn \u0130sko\u00e7ya\u2019da, bin 451\u2019inin Galler\u2019de, 533\u2019\u00fcn\u00fcn ise Kuzey \u0130rlanda\u2019da g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k'\u0131 olu\u015fturan \u00fclkelerdeki en fazla \u00f6l\u00fcm bin 284 ki\u015fi ile \u0130ngiltere'de ger\u00e7ekle\u015firken, \u0130sko\u00e7ya'da 41, Galler'de 62, Kuzey \u0130rlanda'da ise 21 ki\u015fi salg\u0131n sebebiyle vefat etti.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de vir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n en \u00e7ok g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u015fehir 6 bin 521 ki\u015fi ile Londra olurken, ikinci en y\u00fcksek g\u00f6r\u00fclen yer\u00a0578 ki\u015fi ile Birmingham oldu.\r\n\r\nLondra\u2019da en fazla vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc il\u00e7e 368 ki\u015fi ile\u00a0Southwark olurken, 366 ki\u015fi ile Lambeth il\u00e7esi ikinci, 359 ki\u015fi ile Brent il\u00e7esi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, 314 ki\u015fi ile Wandsworth il\u00e7esi d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc, 313 ki\u015fi ile Croydon il\u00e7esi be\u015finci s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\nLondra\u2019da vakan\u0131n en az g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc il\u00e7eler ise 92 ki\u015fi ile\u00a0Kingston upon Thames, 112 ki\u015fi ile Richmond upon Thames, 115 ki\u015fi ile Barking and Dagenham, ve yine 118 ki\u015fi ile Havering oldu.\r\n\r\nToplum \u00fcyelerimizin yo\u011fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgelerden Lewisham\u2019da 248, Hackney\u2019de 189, Enfiled\u2019de 164, Islington\u2019da 152, Haringey'de ise 151 ki\u015finin test sonu\u00e7lar\u0131 pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nVir\u00fcs sebebiyle tedavi alt\u0131na al\u0131nanlardan 135 ki\u015finin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu\u011fu belirtilirken,\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybeden en gen\u00e7 ki\u015finin 21 ya\u015f\u0131nda, en ya\u015fl\u0131 ki\u015fininse 98 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu a\u00e7\u0131klan\u0131rken, 82 \u2013 91 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015filerin daha \u00f6nceden farkl\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 oldu\u011fu belirtildi.\r\nKORONA YAKLA\u015eIK 15 TOPLUM \u00dcYEM\u0130Z\u0130N YA\u015eAMINA SON VERD\u0130\r\nD\u00fcnyay\u0131 sarsan vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta ya\u015fayan T\u00fcrk\u00e7e konu\u015fan toplum \u00fcyeleri de kay\u0131plar veriyor.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131ndan bug\u00fcne kadar T\u00fcrkiye ve K\u0131br\u0131s k\u00f6kenli toplum \u00fcyelerimiz hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti.