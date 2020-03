İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 22 bin 141, ölü sayısı 1408

İngiltere’de Koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan son açıklamaya göre 180 kişi daha virüs sebebiyle hayatını kaybederek toplam ölü sayısı bin 408’e yükselirken, vaka sayısı 22 bini geçti.

Hükümetin almış olduğu karara göre virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı önceki günün verileri olarak halk ile paylaşılıyor. Bu kapsamda son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısının bin 408’e yükseldiği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 134 bin 946 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlere göre 112 bin 805 kişide virüse rastlanmazken, 22 bin 141 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Virüs bulunan kişilerin 18 bin 594’ünün İngiltere’de, bin 563’ünün İskoçya’da, bin 451’inin Galler’de, 533’ünün ise Kuzey İrlanda’da görüldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerdeki en fazla ölüm bin 284 kişi ile İngiltere’de gerçekleşirken, İskoçya’da 41, Galler’de 62, Kuzey İrlanda’da ise 21 kişi salgın sebebiyle vefat etti.

İngiltere’de virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir 6 bin 521 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer 578 kişi ile Birmingham oldu.

Londra’da en fazla vakanın görüldüğü ilçe 368 kişi ile Southwark olurken, 366 kişi ile Lambeth ilçesi ikinci, 359 kişi ile Brent ilçesi üçüncü, 314 kişi ile Wandsworth ilçesi dördüncü, 313 kişi ile Croydon ilçesi beşinci sırada yer aldı.

Londra’da vakanın en az görüldüğü ilçeler ise 92 kişi ile Kingston upon Thames, 112 kişi ile Richmond upon Thames, 115 kişi ile Barking and Dagenham, ve yine 118 kişi ile Havering oldu.

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Lewisham’da 248, Hackney’de 189, Enfiled’de 164, Islington’da 152, Haringey’de ise 151 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan 135 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken, hayatını kaybeden en genç kişinin 21 yaşında, en yaşlı kişininse 98 yaşında olduğu açıklanırken, 82 – 91 yaş aralığında hayatını kaybeden kişilerin daha önceden farklı sağlık sorunları olduğu belirtildi.

KORONA YAKLAŞIK 15 TOPLUM ÜYEMİZİN YAŞAMINA SON VERDİ

Dünyayı sarsan virüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri de kayıplar veriyor.

Salgının yayılmasından bugüne kadar Türkiye ve Kıbrıs kökenli toplum üyelerimiz hayatlarını kaybetti.