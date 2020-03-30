İngiltere’de sağlık çalışanlarına tonlarca meyve ve sebze bağışlandı

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcpermarket zinciri, binlerce torba taze meyve ve sebze paketi haz\u0131rlad\u0131. Yard\u0131m paketlerini sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na \u00fccretsiz olarak da\u011f\u0131tt\u0131. \u0130ngiltere'de s\u00fcpermarketler, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine \u00f6zel 1 saatlik al\u0131\u015fveri\u015f imkan\u0131 sunuyor.\r\n\r\nT\u00fcm d\u00fcnyada oldu\u011fu gibi \u0130ngiltere'de de koronavir\u00fcs ile gece g\u00fcnd\u00fcz \u00a0m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine, bir s\u00fcpermarket zinciri \u00fccretsiz taze meyve sebze paketleri haz\u0131rlad\u0131. Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri saatlerce yapt\u0131klar\u0131 mesai sonras\u0131 s\u00fcpermarketlerdeki kuyruklar ve stoklamalar y\u00fcz\u00fcnden kendi g\u0131da ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 gideremez haldeydi.\r\nYARDIMLARIN UCU BUCA\u011eI G\u00d6R\u00dcNM\u00dcYOR\r\nBir s\u00fcpermarket zinciri, taze meyve sebze olan binlerce paketi haz\u0131rlayarak Kraliyet G\u00f6n\u00fcll\u00fcleri Servisi yard\u0131m\u0131yla sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine da\u011f\u0131tmaya ba\u015flad\u0131. S\u00fcpermarket zinciri Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Christian Hartnagel bas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u00dclkeyi sa\u011fl\u0131kl\u0131 tutuklar\u0131 ve yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7in Ulusal Sa\u011fl\u0131k Servisi'ne (NHS) ve sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine minnettar\u0131z. Bu sadece te\u015fekk\u00fcr\u00fcm\u00fcz\u00fc ifade eden ufak bir jestimiz"\u00a0dedi. Bir di\u011fer s\u00fcpermarket firmas\u0131 ise yiyecek yard\u0131m\u0131 i\u00e7in 10 milyon pound ay\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken baz\u0131 s\u00fcpermarket zincirleri ise her g\u00fcn sabah 8 ile 9 aras\u0131nda sadece sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na hizmet veriyor. Ayr\u0131ca \u00fclkedeki marketlerde olu\u015fan kuyruklarda, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 ve polislere \u00f6ncelik tan\u0131narak hizmet veriliyor.