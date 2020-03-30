İngiltere’de hükümetin çağrısına yanıt veren fabrikalar solunum cihazı üretimine başlıyor

\r\n\r\n\u0130ngiltere solunum cihaz\u0131 noktas\u0131nda bir\u00e7ok \u015firketin bunu yapabilece\u011fini s\u00f6yleyerek yard\u0131m talep etmi\u015fti. H\u00fck\u00fcmetin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 sonras\u0131 d\u00fcnya devi firmalar \u00fcretime bu hafta ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiltere havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc ve b\u00fcy\u00fck \u015firketler\u00a0solunum cihaz\u0131\u00a0\u00fcretimine ba\u015fl\u0131yor. \u015eirketler bu hafta \u00fcretime ge\u00e7eceklerini duyurdu.\r\n\r\nFormula 1 tak\u0131mlar\u0131 daha \u00f6nceden de\u00a0corona\u00a0vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 kapsam\u0131nda solunum cihaz\u0131 \u00fcretimine yard\u0131mc\u0131 olacaklar\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\nKonsorsiyum ba\u015fkan\u0131 Dick Elsy yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu konsorsiyum d\u00fcnyan\u0131n en yenilik\u00e7i \u015firketlerinden baz\u0131lar\u0131n\u0131 bir araya getiriyor. Bu konsorsiyumun bir fark yaratmak ve hayat kurtarmak i\u00e7in beceri ve ara\u00e7lara sahip oldu\u011fundan eminim" dedi.\r\n10 B\u0130NDEN FAZLA\r\n\u0130ngiltere, \u00f6nde gelen havac\u0131l\u0131k, m\u00fchendislik ve teknoloji \u015firketlerinden olu\u015fan bir konsorsiyumdan 10.000'den fazla ventilat\u00f6r sipari\u015fi verdi.\r\n\r\n\u015eirketler aras\u0131nda\u00a0Airbus, BAE Systems, Ford ve Formula One yar\u0131\u015f ekiplerinin yan\u0131 s\u0131ra pek \u00e7ok m\u00fchendislik firmas\u0131 da bulunuyor.\r\nDYSON 10 G\u00dcNDE SOLUNUM C\u0130HAZI TASARLAMI\u015eTI\r\n\u00dcretti\u011fi temizlik cihazlar\u0131 bilinen \u0130ngiliz Dyson firmas\u0131 10 g\u00fcnde solunum cihaz\u0131 tasarlam\u0131\u015ft\u0131. \u015eirket \u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetinin bu cihazdan 10 bin adet sipari\u015f etti\u011fini duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n\u0130ngiliz milyarder\u00a0James Dyson\u00a0taraf\u0131ndan kurulan firman\u0131n tasarlad\u0131\u011f\u0131 cihaz\u0131 di\u011fer \u00f6rneklerinden ay\u0131ran yan\u0131 ise pille \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131. Cihaz bu \u00f6zelli\u011fi sayesinde saha hastaneleri ve hastalar ta\u015f\u0131n\u0131rken de dahil olmak \u00fczere farkl\u0131 ortamlarda kullan\u0131lmaya m\u00fcsait.