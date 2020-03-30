İngiltere’de hükümetin çağrısına yanıt veren fabrikalar solunum cihazı üretimine başlıyor

İngiltere solunum cihazı noktasında birçok şirketin bunu yapabileceğini söyleyerek yardım talep etmişti. Hükümetin çağrısını sonrası dünya devi firmalar üretime bu hafta başlıyor.

İngiltere havacılık sektörü ve büyük şirketler solunum cihazı üretimine başlıyor. Şirketler bu hafta üretime geçeceklerini duyurdu.

Formula 1 takımları daha önceden de corona virüs salgını kapsamında solunum cihazı üretimine yardımcı olacaklarını duyurmuştu.

Konsorsiyum başkanı Dick Elsy yaptığı açıklamada, “Bu konsorsiyum dünyanın en yenilikçi şirketlerinden bazılarını bir araya getiriyor. Bu konsorsiyumun bir fark yaratmak ve hayat kurtarmak için beceri ve araçlara sahip olduğundan eminim” dedi.

10 BİNDEN FAZLA

İngiltere, önde gelen havacılık, mühendislik ve teknoloji şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumdan 10.000’den fazla ventilatör siparişi verdi.

Şirketler arasında Airbus, BAE Systems, Ford ve Formula One yarış ekiplerinin yanı sıra pek çok mühendislik firması da bulunuyor.

DYSON 10 GÜNDE SOLUNUM CİHAZI TASARLAMIŞTI

Ürettiği temizlik cihazları bilinen İngiliz Dyson firması 10 günde solunum cihazı tasarlamıştı. Şirket İngiliz hükümetinin bu cihazdan 10 bin adet sipariş ettiğini duyurmuştu.

İngiliz milyarder James Dyson tarafından kurulan firmanın tasarladığı cihazı diğer örneklerinden ayıran yanı ise pille çalışması. Cihaz bu özelliği sayesinde saha hastaneleri ve hastalar taşınırken de dahil olmak üzere farklı ortamlarda kullanılmaya müsait.